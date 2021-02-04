Bursaspor’da forvet değişimi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yaşanan Ali Akman kaosunun ardından gözler saha içine çevrildi. 18 yaşındaki futbolcu, sezon sonu için anlaşmaya vardığı Eintracht Frankfurt transferi sonrası kadro dışı bırakılmış, kulübünün haberi olmadan ve bedelsiz olarak gitmesi ise camiada da büyük tepkilere yol açmıştı.

Bu durum sonrası Teknik Direktör Mustafa Er de Ali Akman'ın yerine koyacağı ismi belirledi.

Bu sezon oynanan resmi maçlarda 10 gole imza atan Batuhan Kör’ün, Ali Akman’ın yerine ileri uçta görev yapması bekleniyor. 19 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN SON 46 YIL ÖNCE

Öte yandan Bursaspor, TFF 1.Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Giresunspor'a deplasmanda en son 1975 yılında mağlup oldu.

Bugüne kadar 18 resmi müsabakada karşılaşan iki takımdan Bursaspor 8, Giresunspor ise 6 kez galip geldi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Son 2 deplasmanda maçında rakibini mağlup eden yeşil-beyazlı konuk ekip, Giresunspor'a en son 7 Aralık 1975 yılında 3-1 mağlup olmuştu.

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