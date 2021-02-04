Bayram Bektaş Milli Takım’da

Teknik Direktör Bayram Bektaş, A Milli Takım Teknik Direktör Yardımcısı olarak ay-yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldı.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bektaş’ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri’ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş, Elazığspor, Gaziantep BB Spor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük, A Milli Takım’da yine yardımcı teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu. Bektaş, Kayserispor ile anlaşmadan önce 6 Temmuz 2019-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında yine Şenol Güneş’in yardımcılığını yapmıştı.

Bayram Bektaş, Kayserispor’dan 1 Kasım 2021 tarihinde ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin maçında 6 maça çıkan 46 yaşındaki çalıştırıcı, yönetim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştı.

YÖNETİMİ HEDEF ALMIŞTI

Kayserispor’daki görevi sona erdikten sonra bir basın toplantısı gerçekleştiren Bayram Bektaş, sert sözlerle yönetimi eleştirmişti.

“Kayseri'de çok cahilce, amatörce şeyler yapıldı” diyen Bektaş, ayrılık sürecini şöyle anlatmıştı:

“6 maç, 6 puan, 2 galibiyet. Ayrılma sebebimin kısa bir özetini geçeyim. Bir grubun beni orada kabul etmediğini, yani eski yönetimdir, yönetime girmek isteyendir, onu bilmiyorum ama sürekli bir eleştiri… Kazansak da kaybetsek de… Bu takım ilk maçta transfer açılmadığı halde, genç çocuklarla Giresunspor'a kiralık verdiğimiz bir oyuncuyu maç gecesi otobüsle getirip, 90 dakika oynattığımız bir maçta ki başkanımız kendi parasını vererek sabahlara kadar transfer yasaklarını kaldırmak için uğraşmasına rağmen, ödemesine rağmen, geç oluştuğu için son ödeme oynatamadık yeni transferleri… Ama biz o çocuklarla kazanmayı bildik Kasımpaşa maçını… Çok zorluklar yaşadık ilk başlarda…

Daha sonra covid pozitif çıkan bir sürü oyuncumuz, iki kanat oyuncumuzun 4-5 hafta sakat olması… Bizi başka bir futbol oynatmaya mecbur etti. Biz bu esnada, bu süreçte 2 galibiyet aldık. Rize maçında maçtan önce de söylediğim gibi ilk defa kendi oyunumuzu, kendi sistemimizi sahaya yansıtma şansımız var ve bugün onun yansımasını göreceksiniz, demiştim ve öyle de oldu. İlk 30 dakika 3 net pozisyon… Tamamında 6-7 net pozisyon… Kaçırdık kaçırdık, rakip geldi attı ve 1-0 mağlup olduk ama bu çok iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyordu. Hem kadro olarak hem de güç kuvvet olarak.

Biz 90 dakika çok rahat maçı çıkardık ama mağlubiyetten sonra maalesef ülkemizde biraz daha skora dayalı olduğu için başarı ve başarısızlık, yani o sürecin ileriye dönük göstergesi çok bir şey ifade etmiyor yani… Onun da çok örneği var. Maalesef Rize maçından sonra da başkanımız da bu süreçte çok yıprandı, kazansak da kaybetsek de sürekli eleştiren, sallayan bir kesim olduğu için ben de ayrılmaya karar verdim, başkanımızla konuşarak. Hem takımın önü açılsın hem siz rahatlayın, dedim. Ben bırakırım hiç önemli değil, dedim. Ben teşekkür ediyorum bu süreçte güzel günler de geçirdim, üzüntülü günler de geçirdim.”

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