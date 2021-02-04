Bakasetas: Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim

Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Takımının galibiyet golünü kaydeden Anastasios Bakasetas da maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuştu.

Takıma kolay adapte olduğunu ifade eden Yunan futbolcu, “Kazanıp, dördüncü sıraya yerleşmek istiyorduk. Bunu başardık, mutluyum. Henüz ikinci maçımda gol attığım için çok mutluyum. Her şeyden önce kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Geldiğimde bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. İlk andan itibaren buradaki herkes bana 5-6 yıldır buradaymışım gibi davrandı. Herkese teşekkür ediyorum. Buradaki adaptasyon sürecimi kolaylaştırdılar. Her maç takıma katkı sağlamak istiyorum. Yapabileceklerimin yüzde yüzünü vermek istiyorum” dedi.

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