Attila Szalai: Derbiyi oynamak için sabırsızlanıyoruz

Szalai konuşmasına herkese teşekkür ederek başlayarak, “Buraya geldiğim ilk andan beri çok sıcak bir karşılamayla karşılaştım. Gerçekten bu yüzden çok mutluyum. Başarılar haftalar geçirdiğimiz için çok mutluyum. Hedefimiz bu şekilde devam etmek. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı gururluyum. Bu inanılmaz kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Macaristan Milli Takımı'ndaki ve Fenerbahçe'de ki sistem ile alakalı sorulan soruya cevap veren Szalai, “Farklı sistemler ama aslında temel şeyler aynı. 3'lü defans oynadığınız zamanki bazı pozisyon farkları oluyor ama burada çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kariyerimde çok çalışmanın önemine inanıyorum”

Kariyer odağı hakkında açıklama yapan Attila Szalai, “Gerçekten çok mutluyum takım olarak başarılı şekilde gittiğimiz için ve parçası olduğum için. Ben bunu çalışmak olarak adlandırabilirim. Ben kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Her zaman bu mentaliteye sahip oldum. Buna yetenek diyemem, bu şekilde devam etmek istiyorum son haftalardaki başarıları devam ettirmek için” şeklinde konuştu.

“Derbide büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum”

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Macar stoper, “Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyada çok iyi bilinir. En büyük derbilerden birisi. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum ve bu maçta başarılı olmak istiyorum. Daha önce transfer döneminde teklif aldığım takımlar oldu ama şuanda Fenerbahçe'deyim ve mutluyum” dedi.

Luiz Gustavo ile birlikte oynaması hakkındaki soruya cevap veren Szalai, “Gustavo'nun önemini biliyoruz. Bugüne kadar oynadığım 3 maçta önümde oynadı ve ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ve gerçek bir lider olduğunu çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hatayspor bize çok fazla problem üretti”

Fenerbahçe'ye transfer süreci ile ilgili konuşan Attila Szalai, “Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda mutlu oldum. Böyle büyük bir kulübün ilgisini çekmek, doğru yolda olduğunun göstergesi. Harika taraftarı olan çok başarılı bir kulüp. Burada olduğu için çok mutluyum. Son oynadığımız maçta çok iyi oynayamadık. Hatayspor bize çok fazla problem üretti. Altay'ın harika kurtarışları vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için birlikte olmaya ihtiyacımız var ve bunun üzerinde de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Derbinin taraftar için ne anlama geldiğini biliyoruz”

Kendisinin performansı ve derbi maçı ile ilgili açıklama yapan Macar futbolcu, “Taraftarlarımız beni 3 maçımda oynadığım oyunu beğendi ve bende böyle devam etmek istiyorum. Takımımızdaki bütün oyuncular derbinin önemini biliyor. Taraftar için ne anlama geldiğini biliyoruz. Böyle maçlarda ekstra motivasyona gerek yok. Şuanda lideriz ve bunu korumak için çalışacağız. Buraya daha önce milli takımla gelmiştim Attila'nın yaygın bir isim olduğunu biliyordum” dedi.

“Virgil van Dijk bana göre en iyi stoper”

Her oyuncunun dünyanın en büyük 3 liginde oynamak istediğini anlata Szalai, “Benimde böyle hayallerim var. Hem geçmişten hem günümüzden çok stoperi izliyorum. Bana göre Liverpoollu Virgil van Dijk sakatlanmadan önce dünyanın en iyi stoperiydi ve halada öyle. Onu izlemeyi seviyorum” diye konuştu.

Gerçekten milli takım için harika bir yıldı. Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandık uluslar liginde gruptan çıktık. Avrupa şampiynasında da harika rakiplere karşı oynayacağız. Bizim hedefimiz neler yapabileceğimizi göstermek. Bunun için sabırsızlanıyorum