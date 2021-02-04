1 numaralı rekabet

İrfan YİRMİBEŞ / Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ | Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın kalecileri de çok formda. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, sarı-kırmızılılarda ise Fernando Muslera, 1 numaralı formalarıyla derbinin 1 numaralı ismi olmaya aday. İki kaleci de takım arkadaşlarına güven verirken kazanılan puanlara da etki ediyor.

Altay ve Muslera, derbi öncesi SÖZCÜ sayfalarında yakın planda…

EFSANELERİN İZİNDE

Henüz 21 yaşında Fenerbahçe kalesini devralan Altay Bayındır, kulübün iki büyük efsanesi, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in izinden ilerliyor. 21'er yaşlarında Fenerbahçe kalesine geçen Rüştü 9, Volkan ise aralıksız 19 yıl eldivenleri bırakmamıştı.

DAMGA VURDU

Altay’ın kalede olduğu son dokuz maçta Fenerbahçe sekiz galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Bu maçlarda genç eldiven 4 gol yedi. Söz konusu periyotta Alanyaspor karşısında 7, Hatay deplasmanında da 5 kurtarış yapıp galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

18 ISABET, 16 KURTARIŞ

Muslera, sakatlıktan çıktıktan sonra bu sezon Denizli, Malatya, G.Antep ve Başakşehir maçlarında görev yaptı. Tecrübeli eldiven, kalesine gelen toplam 18 şutun 16'sını kurtardı. Muslera, Türkiye'de penaltı kaçırmayan Giuliano'ya da izin vermedi.

MUSLERA İLE YENİLGİ YOK

Galatasaray, Fernando Muslera'nın 90 dakika forma giydiği son 14 lig maçını kaybetmedi. Cimbom, 12 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda Muslera sadece 7 gol yedi, takımı 38 kez ağları sarstı.