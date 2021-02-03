TFF’den ‘limit’ tartışmalarına nokta: ‘Mümkün değil’

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz akşam yayınladığı bildiride, “Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu göreve davet edilirken, “Türkiye Futbol Federasyonu'nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır” denildi.

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Ardından sosyal medyada örgütlenen Beşiktaşlı taraftarlar “UEFA Türk futbolunu kontrol et” etiketiyle binlerce paylaşımda bulundu. Yaşananların ardından bir bilgilendirme yapan TFF, Takım Harcama Limitleri’nin titiz şekilde devam ettirildiğine dikkat çekti.

TFF’den yayınlanan duyuruda, “Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur” sözlerine yer verildi.

İşte TFF’nin yaptığı açıklama;

Federasyonumuz tarafından futbol kulüplerimizin sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşmalarını sağlamak amacıyla 2019-2020 sezonu itibariyle, tüm kulüplerimizin isteği ve desteğiyle başlattığımız Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; kulüplerimizin transfer çalışmaları ve harcamaları ile ilgili uygulama esasları Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı çerçevesinde belirlenmiş, kontrolü ve denetimi Kulüp Lisans Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi, 2020-2021 futbol sezonu için de kulüplerimizin sezon boyunca harcayabilecekleri tutarlar Talimatımızda belirtilen yöntemler ile 1. Transfer ve Tescil dönemi ve Kulüplerimizin artırım talepleri dikkate alınarak 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde kamuoyuna ilan edilmiştir.

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Kulüplerimiz de her takıma aynı yöntem ve sistem uygulanmasıyla belirlenen limitler çerçevesinde transfer çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir.

Aynı Talimatın Cezai Yaptırımlar Maddesinin 2. Bendine göre; “Kulüplerin, işbu EK-XII uyarınca Kurul'a sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde Kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre İhtar, Kadro Sınırlaması, Transfer Yasağı ve Puan Silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır” hükmüyle kulüplere uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmiştir.

Yapılan tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır.

Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur. Kulüplerimizin de bu görev ve sorumlulukla hareket edeceklerine inancımız tamdır.

Federasyonumuz kararlılıkla Takım Harcama Limitlerini tüm kulüplerimizi mali disipline kavuşturmak amacıyla uygulamaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu