Sivasspor 0-0 Erzurumspor | Süper Lig 23. hafta

Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ve BB Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor ile tehlike hattından uzaklaşıp üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Sivasspor’un maçı keyifli bir futbol mücadelesine sahne oldu.

İki ekip de yakaladıkları net gol pozisyonlarını değerlendiremezken, Sivasspor son dakikalarda yakaladığı bir fırsatta direği geçemedi.

Dostça geçen karşılaşmada gol sesi çıkmayınca 0-0 biten maçın ardından iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 25, Erzurumspor 21 puana ulaştı. Sivasspor bir sonraki maçında Ankaragücü’ne konuk olurken, BB Erzurumspor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

Tyler Boyd ilk maçına çıktı

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki futbolcu Boyd, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Maçın 55. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un yerine oyuna giren Boyd, performansı ile taraftarlardan beğeni kazandı. Bu sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu transferin son gününde Sivasspor’a transfer olmuştu.

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