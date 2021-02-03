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Sivasspor 0-0 Erzurumspor | Süper Lig 23. hafta

Süper Lig 23. haftasında oynanan Sivasspor-BB Erzurumspor karşılaşması, golsüz beraberlikle sona erdi.

Güncellenme: 16:05, 03/02/2021
Haberler BB Erzurumspor
Sivasspor 0-0 Erzurumspor | Süper Lig 23. hafta

Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ve BB Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor ile tehlike hattından uzaklaşıp üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Sivasspor’un maçı keyifli bir futbol mücadelesine sahne oldu.

İki ekip de yakaladıkları net gol pozisyonlarını değerlendiremezken, Sivasspor son dakikalarda yakaladığı bir fırsatta direği geçemedi.

Dostça geçen karşılaşmada gol sesi çıkmayınca 0-0 biten maçın ardından iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 25, Erzurumspor 21 puana ulaştı. Sivasspor bir sonraki maçında Ankaragücü’ne konuk olurken, BB Erzurumspor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

Tyler Boyd ilk maçına çıktı

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki futbolcu Boyd, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Maçın 55. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un yerine oyuna giren Boyd, performansı ile taraftarlardan beğeni kazandı. Bu sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu transferin son gününde Sivasspor’a transfer olmuştu.

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  • Maçtan dakikalar (İlk yarı)
  • 7. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Costa yakın mesafeden kafayı vurdu, top kaleci Muammer'de kaldı.
  • 9. dakikada Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında Uğur'un ortasında Hakan'ın yakın mesafeden şutunda kaleci topu kornere çeldi.
  • 37. dakikada Erzurumspor'un sol kanattan gelişen atağında Novikovas'un ortasında Osman'ın kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
  • 44. dakikada Sivasspor'un atağında savunmadan seken topu önünde bulan Yatabare'nin şutu kalecide kaldı.
  • Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
  • 55. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Fajr'ın ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu auta çıktı.
  • 66. dakikada Erzurumspor'un kontra atağında sol kanatta topla buluşan Ricardo'nun şutu direkten döndü.
  • 83. dakikada Sivasspor’da Fajr'ın kullandığı kornerde Kone'nin kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.
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Yayınlanma Tarihi:15:33,