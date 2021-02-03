Seyircisiz oynanması gereken Eyüpspor-Sakaryaspor maçında olay

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde lider Eyüpspor ile zirve takibini sürdüren Sakaryaspor kozlarını paylaştı. Karşılıklı atılan iki golle 1-1’lik beraberlikle tamamlanan maçtaki mücadele, tribünde çıkan olaylarla gölgelendi.

Corona virüsü önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanması gereken mücadeleyi tribünde birçok taraftar seyrederken son anlarda yaşanan kavga herkesi şaşkına çevirdi.

Maçın son anlarında başlayan gerilim, son düdükten sonra da devam etti. Eyüpspor taraftarları ve yönetimi ile Sakaryaspor yöneticileri arasında yaşanan olay, yumruklu kavgaya dönüştü.

Emniyet güçlerinin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlanırken seyircisiz oynanması gereken maçta böyle bir kavganın nasıl olduğu ise merak konusu.

Sakaryaspor’dan açıklama

Öte yandan Twitter hesabından olayın videosunu paylaşan Sakaryaspor Kulübü, şu açıklamayı yaptı:

“Pandemi nedeniyle ‘seyircisiz’ oynanan müsabakada, içeriye nasıl girdiği bilinmeyen bir grup yedek kulübemize saldırdı. Yaşanan olayları kınıyor, takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz!”

Pandemi nedeniyle ‘seyircisiz’ oynanan müsabakada, içeriye nasıl girdiği bilinmeyen bir grup yedek kulübemize saldırdı. Yaşanan olayları kınıyor, takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz! pic.twitter.com/KKD8wzhB90 — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) February 3, 2021

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