Sergen Yalçın’dan yaylım ateşi: ‘Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor’

Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, olay yaratacak ifadeler kullandı. Maçın hakemi Alper Ulusoy’un takdir haklarını Antalyaspor’dan yana kullandığını söyleyen Yalçın, rakibinin oynadığı futbolu da eleştirdi.

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İşte Yalçın’ın maç sonu açıklamaları:

“1 puan kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı.”

“Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz”

“Savaşımız yeni başlıyor. Kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzon ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Maçlar daha sağlam ve adaletli oynanmalı. Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz.”

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“Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor”

“Savaşacağız! Çok sinirliyim, kusura bakmayın. Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar. Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor. Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı.”