Pirlo: ‘Ronaldo’nun sözleşmesinden oyundan çıkamaz diye bir madde yok’

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter ile Juventus karşı karşıya gelirken, siyah beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazanmayı bildi.

San Siro’da oynanan karşılaşmada Lautaro Martinez’in golüyle 1-0 öne geçen Inter, Cristiano Ronaldo’yu tutamayınca Portekizli futbolcunun biri penaltıdan iki golüyle 2-1 mağlup oldu.

Ancak maça damga vuran olay ise, 77. dakikada oyundan alınan Cristiano Ronaldo’nun tepkisi oldu. Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 33 yaşındaki Portekizli futbolcuyu oyundan çıkartarak Alvaro Morata’yı sahaya sürdü.

Hat-trick yapma şansını kaçıran ve oyundan alınmasına tepki gösteren Ronaldo’nun mutsuzluğu kameralara yansırken, hocası Pirlo ile de kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Maçtan sonra konuya değinen Pirlo, “Ronaldo’nun sözleşmesinde oyundan çıkarılamayacağını söyleyen bir madde yok” diyerek kararının arkasında durdu.

41 yaşındaki teknik adam, “Böyle bir maça çıktığınızda takıma yardım etmek için oynamak istemeniz normaldir. Oyundan çıkarılamayacağına dair bir sözleşme maddesi yok. Bizim için önemli bir oyuncu olduğunu biliyor ama kondisyonu da hep zirvede olmalı” ifadelerini kullandı.

