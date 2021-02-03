Oliver Kay: Ozan Kabak başaracak

Ozan Kabak zaten uzun zamandan bu yana İngiltere'de yakından izleniyor. Liverpool başta olmak üzere diğer takımların da gündemine gelmesiyle taraftarlar onu uzun zamandır sosyal medyadan ve YouTube'dan mercek altına aldı. Dolayısıyla Ada'da her bir futbolseverin onun yeteneklerinin kadar farkında olduğunu da söyleyelim.

Genç yaşına rağmen atıldığı o cesur kariyer, savunmadaki sorumluluğu ve aldığı o cesur görevler tabiri caizse Liverpool'a cuk diye oturuyor. Teknik Direktör Jürgen Klopp'un tam da aradığı özellik işte… Genç ol, sorumluluk al ve gerekirse de hata yap… Sen yeter ki savaş sahada, ben onu göreyim. Stuttgart ve Schalke'deki Ozan da tam o değil mi?

Evet numeroloji futbolda her daim devrededir. Schalke ne kadar gol yemiş diyen çok… Buna bazı futbol yorumcuları da dahil… Ancak aklı başında futbolseverler Ozan Kabak'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkında… Bunlardan biri de benim…

Liverpool onu uzun zamandır izliyor. Bu akıllı çocuğun sezon sonunda bonservisinin alınacağından eminim… O, mecburen bu kadar sakat varken mutlaka sahaya sürülecek ve inanıyorum ki rüştünü de ispat edecek.

Bu bir “Kazan kazan” transferi… Ozan Kabak için de onu çok ama çok uygun fiyata getiren Teknik Direktör Jürgen Klopp için de… İsminin telaffuzu zor, ama oyunu kolay ve başarı getiren bir çocuk olacak Ozan… Ve Klopp'un transferi ne kadar iyi bildiğini bize bir kez daha ispatlayacak.

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