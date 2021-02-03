Mesut Özil Almanya’da gündemden düşmüyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Mesut Özil’i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun transferi, sadece Türkiye’de değil Almanya ve İngiltere’de de büyük yankı uyandırdı.

Mesut Özil transferi sonrası özellikle Almanya’da Türk futboluna ilgi de tavan yaptı. Almanya’nın ünlü gazetesi Bild, Mesut Özil’i takip etmesi için Türkiye’ye özel muhabir atadı. Matthias Marburg, Mesut Özil’in Fenerbahçe macerasını okuyucularına duyurmakla görevlendirildi. Bild ayrıca, son bir hafta için dört gün, tam beş sayfa Mesut Özil ve Türk futboluna sayfalarında yer verdi. Bu haberleri dizi halinde yayınlayan Bild, 4 Şubat 2021 tarihinde de Türk futbolu ve Mesut Özil’e yer ayıracağı öğrenildi.

Böylece yıldız futbolcunun Türkiye’ye gelmesi, Türk futbolunun Almanya’da tanıtılmasına yardımcı oldu.

İKİ MAÇ YAYINLANACA

Gazetenin internet sitesi bild.de ise Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda 9 Şubat 2021 tarihinde Medipol Başakşehir ile Kadıköy’de oynayacağı maçı canlı verecek. Site, kupadaki Galatasaray-Alanyaspor maçını da canlı yayınlayacak.

İngiliz basını da Arsenal’de bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mesut Özil’in imza törenine geniş yer ayırmış, yıldız futbolcu ile ilgili haberleri imza sonrasında gündeminden düşürmemişti.

Mesut Özil, Fenerbahçe formasını ilk kez ligde Hatayspor ile oynanan maçta 13 dakika giymişti.

TRANSFER DÖNEMİNE DAMGA VURDU

Öte yandan yapılan bir araştırma, devre arası transfer döneminde Türkiye’de en çok konuşulan ismin de Mesut Özil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Araştırma, Mesut Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdığını göstermişti.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum da, Almanya’da yayımlanan SID Haber Ajansı’na Mesut Özil transferini değerlendirmişti. Daum, yorumunda “Mesut Özil köpek balığı havuzuna atladı. Bugüne kadar oynadığı hiçbir takımda görmediği baskıyı yiyecek. Mesut eğer iyi performans göstermezse, Almanya Milli Takımı'ndaki en kötü dönemlerinde bile görmediği bir bel altı saldırılara maruz kalacak. Bütün bunlarla baş etmesi gerekecek” ifadelerini kullanmıştı.

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