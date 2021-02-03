Manchester United gol olup yağdı… Tarihi hezimet

İngiltere Premier Lig’in 22. haftası, tarihi bir skora sahne oldu. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester United, Old Trafford Stadyumu’nda oynanan maçta orta sıralarda yer alan Southampton’ı 9-0 mağlup etti. Manchester United’ın gollerini Wan-Bissaka, Rashford, Bednarek (Kendi kalesine), Cavani, Martial (2), McTominay, Bruno Fernandes (Penaltı), James kaydetti.

Maça çok kötü başlayan Southampton, henüz 2. dakikada 10 kişi kaldı. Kaptırılan bir top sonrası rakip yarı alanda McTominay’e sert bir müdahalede bulunan Jankewitz, doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla rahatlayan Manchester United, ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu.

‘Kırmızı Şeytanlar’ ilk golüne sağ beki Wan-Bissaka ile ulaştı. Shaw’un ortasında arka direkte gelişine yaptığı vuruşla başarılı savunmacı, 18ç dakikada takımını öne geçirdi. Greenwood’un ortasında Rashford’ın yaptığı vuruş, 25. dakikada farkın ikiye çıkmasını sağladı. Bednarek’in 34. dakikada kendi kalesine ve 39. dakikada Shaw’un ortasında Cavani’nin bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu sonrası Manchester United, ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

SON YİRMİ DAKİKADA PEŞ PEŞE GOLLER

İkinci yarıda da hızını kesmeyen Manchester United, gollerine devam etti. 69. dakikada Martial, ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra yaptığı sert vuruşla farkı beşe çıkardı. 71. dakikada McTominay’in savunmadan dönen topa ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruş, skoru 6-0’a getirdi.

Son bölümde iyice oyundan kopan Southampton’ta Bedranek, Martial’e ceza sahası için yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltıda Bruno Fernandes, 87. dakikada topu ağlara gönderdi. 90’da Martial ve 90+3. dakikada James’in golleri skoru belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Manchester United’în tarihi galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyetle Manchester United puanını 44 yaparken, Southampton 29 puanda kaldı.

BİR SENE ÖNCE DE AYNI SKOR

Southampton, 2019-2020 sezonunda da sahasında oynadığı maçta Leicester City’ye 9-0 yenilmişti. 25 Ekim 2019 tarihinde oynanan maçta Leicester City’nin iki futbolcusu hat-trick yapmıştı. Konuk ekibin gollerini Chilwell, Tielemans, Perez (3), Vardy (3) ve Maddison kaydetmişti.

Bu sonuç ayrıca Premier Lig’de şimdiye kadar alınan en farklı deplasmanda galibiyeti olarak da tarihe geçmişti.

Öte yandan Premier Lig’de dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Sheffield United 2-1 West Bromwich Albion

Wolverhampton 2-1 Arsenal

Newcastle United 1-2 Crsytal Palace

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