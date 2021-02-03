MAÇ SONUCU | Inter 1-2 Juventus

İtalya Kupası’nda Inter ile Juventus yarı finalin ilk maçında karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak rövanş için avantaj elde etti. Juventus’un golleri Ronaldo’dan gelirken, Inter’in tek golünü ise Martinez kaydetti.

İki takım 9 Şubat Salı günü Torino’da final biletini almak için kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken, 14. dakikada sarı kart gördü.

GOL PERDESİNİ MARTINEZ AÇTI

Juventus’un sol kanattan yaptığı atakta Inter savunması topu hızlıca orta alana gönderdi. Barella’nın sağ kanattan attığı pasa Martinez savunma engeline rağmen vurarak kaleci Buffon’un da hatasıyla golünü attı: 1-0.

Juventus, 25. dakikada Cuadrado’nun ceza sahasında yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Ronaldo 26. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1’e getirdi.

BASTONI’NİN HATASINI RONALDO AFFETMEDİ

Inter savunması 35. dakikada büyük bir hata yaptı! Pres sonrasında top stoper Bastoni’ye geldi. Kaleci Handanovic’in de kalesini terk ettiği pozisyonda daha hızlı olan Cristiano Ronaldo topu önüne alarak şutunu bomboş kaleye gönderip skoru 2-1 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol sevinci yaşanmazken, mücadele bu skorla sona erdi.

İtalya Kupası’nda yarı finalin diğer ayağında ise bu akşam TSİ 22.45’te Napoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek.