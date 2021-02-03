Konyaspor ve Gençlerbirliği puanları paylaştı

Süper Lig’de alt sıraların iki ekibi Konyaspor ve Gençlerbirliği, 23. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Konya’daki mücadelede ev sahibi ekip maçın genel hakimi olsa da, iki takım da gol yollarında başarılı olamayınca karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona erdi

Bu sonuçla 24 puana ulaşan Konyaspor’un galibiyet hasreti 5 maça, puanını 20 yapan Gençlerbirliği’nin ise 6 maça çıktı.

Başkent ekibi bir sonraki maçını bay geçtikten sonra Beşiktaş’ı ağırlarken, Konyaspor dört gün sonra siyah beyazlılara konuk olacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Sekidika'nın içeriye çevirdiği top savunmadan sekip kaleye doğru gitti. Kaleci Nordfeldt köşeye uzanarak topu kornere çeldi.

26. dakikada Skubic sağ kanattan Amir'in pasını kafayla ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Kravets rakibini vücuduyla çalımlayıp şutunu çekti ancak top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

37. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Polomat'ın ortasına Sefa dokundu, top kaleci Eray'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Amir'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cikalleshi, sağ çaprazdan vurdu, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

65. dakikada Gençlerbirliği atağında Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.

72. dakikada Amir'in doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top yandan dışarıya gitti.

85. dakikada Konyaspor savunmasının tehlikeli bölgede kaptırmasıyla ceza sahasına giren Polomat sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta çıktı.

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