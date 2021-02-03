Karagümrüklü Ndao forvetlere taş çıkartıyor!

Süper Lig'in 23. haftasında Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Gaziantep FK karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip gelirken, takımın en golcü ismi olan Alassane Ndao, perdeyi açan isim oldu.

21. lig maçında boy gösteren ve 7. golüne imza atan Ndao, attığı bu golle takımın forvetlerini de geride bırakmış oldu. Sezonun ilk yarısında Artur Sobiech ve Mevlüt Erdinç ikilisiyle hücumda gol arayan ve devre arasında da Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi transfer eden Karagümrük, forvet hattından ilk yarıda 6 gollük verim almıştı.

Sezonun ilk yarısında 6 gol ve 4 asistle oynayan Alassane Ndao ise Gaziantep FK karşısında bulduğu golle, tek başına hücum oyuncularını geride bırakarak Karagümrük'ün skora en fazla katkı yapan ismi olarak dikkat çekti.

Kırmızı-siyahlılarda bu sezon Artur Sobiech 4 gol, Mevlüt Erdinç ise 2 gol kaydetti. Gaziantep FK karşısında ilk kez Karagümrük formasıyla sahaya çıkan Kemal Ademi ise golle buluşamadı.

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