Karagümrük evinde Gaziantep’i devirdi

Süper Lig’in 23. haftasında Karagümrük evinde Gaziantep FK ile karşı karşı geldi. Vefa Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı. Karagümrük’e galibiyeti getiren goller, 58. dakikada Ndao ile 64. dakikada Borini’den geldi. Son 3 deplasman maçında puansız ayrılan Gaziantep FK, daha önceki 12 dış saha karşılaşmasında 1 kez yenilmişti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 34 yaparken, 4 maçtır kazanamayan ve yeni teknik direktörü Sa Pinto ile galibiyet arayan Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko, önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.

15. dakikada Biglia’nın pasıyla soldan hareketlenen Borini, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao’ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29. dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Balkovec’in ortasında, müsait durumdaki Ademi’nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

36. dakikada Mirallas’ın şık ara pasında topla buluşan Oğuz Ceylan’ın altı pas içinden şutunda kaleci Aykut, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

47’nci dakikada Balkovec’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemal Ademi’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

58’inci dakikada Fatih Karagümrük mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec’in içeri girdikten sonra vuruşunda top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Ndao’nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

64’üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Koray’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

83’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Aykut’ta kaldı.

90+1’inci dakikada Arvelazde’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Günay sahip oldu. Karşılaşma 2-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

KEMAL ADEMİ 11’DE

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Kemal Ademi’yi ilk 11’de görevlendirdi. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’den kiralanan Kemal Ademi, Fatih Karagümrük formasıyla ilk maçına çıktı. Kemal Ademi, teknik direktör Şenol Can’ın görev vermesi ile Gaziantep FK maçında ilk 11’de yer aldı. Ademi mücadelenin 77’nci dakikasında ise yerini Sobiech’e bıraktı.