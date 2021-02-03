Gustavo’nun durumu belli oldu

Süper Lig’in 23. haftasında dün Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Luis Gustavo şoku yaşanıyor. Mücadelede dizine darbe alan ve maçın ikinci yarısında yerini Samatta’ya bırakan Brezilyalı orta sahanın, dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.

Başarılı futbolcunun hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde sahada olması için sağlık ekibinin çalışmalara başladığı öğrenildi.

Gustavo’nun derbide oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

Hatayspor maçında ilk yarının son dakikalarında Ozan Tufan ile çarpışan, ardından rakibinden de darbe alan Gustavo, devreyi sekerek tamamlamıştı. Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda yerini Samatta’ya bırakmıştı.

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