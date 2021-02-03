Fenerbahçe kazandı… Kazanmak hoştur, güzeldir, tatlıdır!

Galibiyete çok sevindim. Çünkü ben Fenerbahçeli'yim. Fakat…

Dün özellikle maçın ikinci devresinde Hatayspor'un ağır baskısı karşısında koca Fenerbahçe'nin çaresiz kalışına üzüldüğümü de söylemeliyim…

Hatay, maçın sonlarına doğru Fenerbahçe'yi iyice bunalttı. Mağlûp olması tamamen şanssızlıktı!

Futbolun adaleti, yok!

Bazen iyi oynamasan da kazanabiliyorsun…

Dünkü Fenerbahçe gibi!

Kaleci Altay, kalesinde devleşip harikalar yaratmasa Fenerbahçe kaybederdi!

Maçın kaderini tayin eden ikinci isim Ozan Tufan oldu. İkinci yarıda kaleye girmekte olan topu son anda mucizevi bir şekilde yetişip soğukkanlılıkla engelleyerek maçın kaderini tayin etti! Tabii ki, önemli olan kazanmaktır…

Fenerbahçe kazanmasını bildi. Tabii ki, bu başarıdır, ancak takımda ciddi sorunlar var. Oynanan bu futbolla galibiyet serisi daha ne kadar sürdürülebilir? Belli değil!