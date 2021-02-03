Dries Mertens’in uçağı pistten çıktı

İtalya Serie A takımlarından Napoli forması giyen Dries Mertens, bileğindeki sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi olmaya gitti.

Het Laatste Nieuws’te yer alan habere göre; fizyoterapisti Lieven Maesschalck’in yanına gitmek için özel bir uçakla ülkesi Belçika’ya giden Mertens, ölümden döndü. Uçağın pistten çıkması sonrası 33 yaşındaki futbolcu büyük şok yaşadı.

Antwerpt’teki Deurne Havalimanı’na inerken uçağın iniş takımları açılmadığı için yaşanan olayda yıldız futbolcunun yara almadığı belirtildi.

Mertens, Inter ile 16 Aralık tarihinde oynanan ve Napoli’nin 1-0 kaybettiği maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmiş, sakatlığı geçtikten sonra 17 Ocak’taki Fiorentina maçının son 17 dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Mertens, bu maçtan bir hafta sonra deplasmanda 3-1 kaybedilen Hellas Verona maçının son yarım saatinde oynamış, sakatlığı nüksetmişti.

PSV Eindhoven’dan 2013 yılında 9.5 milyon Euro karşılığında Napoli’ye transfer olan Mertens, İtalyan ekibiyle çıktığı toplam 343 maçta 130 gol atarken, 85 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, Belçika Milli Takımı formasını ise 94 kez terletti. Mertens, bu maçlarda 21 gole imza attı.

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