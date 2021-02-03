Ders alınacak maç

Sercan HAMZAOĞLU – SÖZCÜ | Fenerbahçe, Hatay'dan derbi öncesi liderliğini sürdürerek döndü. Her şeyden önce bunun çok önemli olduğunu belirtmeliyim. Fenerbahçe uzun yıllar sonra ligin ikinci yarısındaki bir derbiye lider çıkacak. Bu gerçekten önemli.

Evet, dünkü maça gelecek olursak Fenerbahçe çok kötü oynayarak kazandı. Şampiyonluk yolunda kötü oynarken kazanmak önemlidir ama bu genele yayılmaya başladı.

Fenerbahçe maça aslında iyi başladı. Ön alan presiyle çok fazla top kazanıldı ama bir o kadar da çabuk kaybedildi. Pelkas'ın ve Sosa'nın olmaması da bunda etkendi. Mesut Özil de hazır değil. Bu üçlüden en az biri sahada olmadığı sürede Fenerbahçe üretkenlikten çok uzak kalır. Szalai'nin 3'e 1 pozisyonda topu kazanmasının ardından gelen gol de maçın özeti gibiydi. Atamayana atarlar.

Peki, Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda neyi yanlış yaptı? Gustavo yokken bu kadar geniş kadroda böyle çaresiz kalınır mı, kalındı. Anladık ki bu takımın her şeyi Gustavo. Erol Bulut yaptığı değişiklerle açıkçası Hatay'ın ekmeğine yağ sürdü. Gustavo'nun yerine Samatta'nın oyuna neden girdiğini hala anlamadım. Evet, kadroda alternatif yok ama alırsın Novak'ı sol beke, çekersin Caner'i sol açığa… Rakibin bu kadar rahat gelmesini engellersin.

HATAYSPOR MAÇI TEK KALEYE ÇEVİRDİ

Asıl sıkıntı 67. dakikadan sonra başladı. Sahanın en iyisi Osayi, oyun tam da onun istediği şekle bürünmüşken, açık alanda tehlikeler oluşturacakken kenara geldi. Ferdi zaten belli ki hazır değil. Cisse de asla ileri uçta top tutup takımı rahatlatacak biri isim değil. Böyle değişiklikler olunca Hatayspor maçı tek kaleye çevirdi.

Altay Bayındır'ın muhteşem performansı olmasa Fenerbahçe için dün gerçekten çok kötü bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Altay'ın bu sezon kurtardığı kaçıncı maç oldu… Tebrikler genç eldivene…

Fenerbahçe, böyle maçlardan ders çıkartacaktır. Evet, Fenerbahçe'nin kadrosu çok güçlendi. Ama Beşiktaş ve Galatasaray da kritik takviyelerde yaptı. Öyle sanıldığı gibi kolay bir lig olmayacak. Her zaman kalenizde devleşen bir Altay olmaz…