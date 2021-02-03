CANLI | Antalyaspor 1-0 Beşiktaş (ilk yarı sonucu)

Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de 23’üncü hafta heyecanı Antalyaspor Beşiktaş mücadelesiyle sürüyor. Ligin ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte muhteşem bir çıkış yakalayan siyah beyazlılar liderlik koltuğuna kurulmuş ve geçen hafta Trabzonspor mağlubiyetiyle bir basamak geriledi. Ersun Yanal’ın gelişi sonrası üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Antalyaspor ise son 6 haftadır mağlup olmuyor. Sahasında puan kaybetmek istemeyen Akdeniz ekibi zorlu rakibi Beşiktaş karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkıyor.

İLK YARI ANTALYASPOR’UN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

GOL! Antalyaspor 39’uncu dakikada Gökdeniz ile öne geçti. Sol kanattan Eren’in ortasında Gökdeniz yakın mesafeden kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Antalyaspor’un ilk şutu gol oldu.

36′ Fredy’nin hatalı pasıyla topla buluşan Larin, Boffin’in de kalede olmamasından faydalanıp vuruşunu yaptı. Ama Boffin hızlı davranıp topu kontrol etti.

27′ Josef’in pasıyla savunma arkasına sarkan N’Koudou kaleciden sıyrıldı. Açısını kaybeden oyuncu topu kale sahasına çevirdi. Naldo araya girip topu uzaklaştırdı.

19′ Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Antalyaspor paslaşmayı tercih etti. Imeri’nin ceza sahası ön çizgisine doğru gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

18′ Antalyaspor sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Eren’in arka direğe havalandırdığı topu N’Sakala kornere gönderdi.

NET FIRSAT! Beşiktaş 10. dakikada etkili geldi. Adem Ljajic’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Ruud Boffin çıkardı.

Karşılaşma Antalyaspor’un santra vuruşuyla başladı.

İŞTE İLK 11’LER:

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri (K), Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, Nkoudou, Aboubakar

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor’un konuğu olacak. Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Antalyaspor – Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Antalyaspor’da Podolski, Ufuk Akyol, Doğukan, Mert ve Ali Eren’in sakatlıkları bulunuyor. Forvet Orgill ise cezalı. Beşiktaş’ta cezalı Dorukhan Toköz’ün yanı sıra sakatlıkları olan Rıdvan Yılmaz ile Gökhan Töre kadroda yer alamayacak. Yeni transferlerden Cenk Tosun karantina süresi devam ettiği için kadroda yer almazken Bilal Ceylan ise maç kadrosuna dahil edildi.

BEŞİKTAŞ’TA KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

REKABETTE SİYAH BEYAZLILAR ÜSTÜN

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig’de 50. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982’de İstanbul’da yapılan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33’ünü Beşiktaş, 6’sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti. Geçen sezon Antalya’da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

DEPLASMANDA DA ÖNDE

Beşiktaş, Antalya’daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya’da yaptıkları 24 lig maçının 15’inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 56 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.