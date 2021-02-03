Avrupa futbol ekonomisine corona darbesi

Galip Ercan Öztürk – SÖZCÜ | Geçen yıl Mart ayından itibaren Avrupa'yı etkileyen corona virüsü, futbol ekonomisini de oldukça geriye götürdü. Mart ayından bu yana seyircisiz oynama, kulüpler, naklen yayın dışında tüm gelirlerden mahrum bıraktı. Bunun sonucunda da yaz transfer döneminin ardından ara transfer de son derece sönük geçti.

Pandemiye kadar rekor üstüne rekor kıran İngiltere Premier Ligi'nde 80 milyon Euro harcama ile 2012'deki 70 milyon Euro'dan bu yana en sönük ocak ayı yaşandı. Geçen yıl Ada'da ara transferde 260 milyon Euro rakamından 80'e gerileyiş futbol ekonomisinin corona virüsü pandemisinden ne kadar olumsuz etkilendiğini göz önüne seriyor.

46 ORTALAMADAN 24'E

Premier Lig'de bu ocak döneminde sadece 24 transfer yapılırken önceki üç yılın ortalaması olan 46'nın çok gerisinde yer aldı. Ligin altı büyüğü, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham ve Chelsea ara transferde toplam 3'ü kiralık olmak üzere sadece 6 futbolcu alabildi.

Son dört sırada yer alan Premier Lig ekipleri, geçen sezonun devre arasında 7 futbolcu için 45 milyon Euro harcarken geçtiğimiz ay bu rakam 7 milyon Euro'da kaldı.

Tablo İngiltere dışındaki dört büyük ligde de farklı değil. Rakamlar, önceki üç yılın ortalamasının yaklaşık dörtte birine düştü. Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'da 660 milyon Euro'dan 195 milyon Euro'ya gerileme yaşandı. Yaz transfer döneminde de 5 büyük ligin harcaması 5.82 milyardan 3.31 milyar Euro'ya düşmüştü.

İLGİLİ HABER Süper Lig`de ara transfer dönemi sona erdi! İşte son imzalar...