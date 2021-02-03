Antalyaspor’dan Sergen Yalçın’a cevap: Keyfimizden yerde yatıyoruz!

Süper Lig’in 23’üncü haftasında 1-1 biten Antalyaspor Beşiktaş maçının ardından iki kulüp arasındaki gerilim sosyal medyaya sıçradı… Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ‘Sürekli yerde yatıyorlar. Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor. Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Böyle futbol oynanmamalı’ sözleriyle tepki gösterdiği Antalyaspor takımı resmi twitter hesabından karşılık verdi.

Hakan Özmert’in aldığı darbe nedeniyle şişen yüzünün fotoğrafını paylaşan Akdeniz ekibi Sergen Yalçın’ın sözlerine cevap olarak ‘Keyfimizden yerde yatıyoruz‘ ifadelerini kullandı.

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HAKAN ÖZMERT TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın ardından verilmeyen fauller nedeniyle hem VAR’a hem de hakemlere tepki gösteren Hakan Özmert şu ifadeleri kullanmıştı: “Veysel’in pozisyonunu anlayamıyorum. Nasıl faul olur, kırmızı kart olur? Benim bir pozisyonum var, bana göre kırmızı kart çıkması gerekiyor. O pozisyonda da yok. Yani VAR var, neden var? Bir türlü doğru kullanamıyoruz. Ben anlamıyorum. Benim bir pozisyonum var, bana göre kırmızı kart çıkması gerekiyor. O pozisyonda da yok. Yani VAR var, neden var? Bir türlü doğru kullanamıyoruz.”

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