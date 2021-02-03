Antalyaspor’dan büyük tepki! ‘Bu işi yapmayacaksın’

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimine büyük tepki gösterdi. Öncelikle Beşiktaş’ı değerlendiren Yanal, “Beşiktaş iyi bir takım. Sergen Hoca ile hedeflerini çok güzel kovalıyorlar, zevkle izliyoruz. İyi futbol oynuyorlar, hedeflerini sezon sonuna kadar sürdüreceklerdir. Biz de kendi mücadelemizi götürmeye çalışıyoruz” dedi.

‘TURNEYE ÇIKMIŞ TİYATROCULAR GİBİ’

Hakemin gösterdiği kırmızı kart ile maçın gidişatını değiştirdiğini söyleyen teknik adam, “İstatistikler kısa etek gibidir, onu istediğiniz yere çekebilirsiniz. Antalyaspor 2 şut attı ama hakem 1 şut attı. Allah’tan onu da Boffin kurtardı. Sistemi sorgulatmayın! Hepimiz çok üzgünüz. Pandemi var, 21 takım var. Turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç yapıyoruz. Herkesin sinirleri gergin ama bu hatayı yapıyorsan, bu işi yapmayacaksın” ifadelerini kullandı.

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HAKAN ÖZMERT: ‘NE YAPALIM, ÇEKİLELİM Mİ?

Kartların hatalı verildiğini söyleyen Hakan Özmert, “Yüzüme bir dirsek aldım. Önce takımı kutluyorum. İyi kenetlendik, iyi mücadele ediyoruz. Veysel Sarı’nın pozisyonunu anlayamıyorum. İçeride izledim, nasıl kırmızı kart? Benim bir pozisyonum var, o da kırmızı kart. “VAR” var ama doğru kullanamıyoruz. Yetkililere seslenmek istiyorum, kim bu kuralları düzenliyor? Trabzonspor maçında Ersan’a penaltı ve kart! Ne yapalım, çekilelim mi? Biz de mücadele ediyoruz. Hakemler de insan ama dışarıdan izleniyor, bu kadar basit olmamalı. Lütfen bunlara dikkat edelim. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

GÖKDENİZ: HAKEM HATALARINA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ

Takımının tek golünü atan 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, karşılaşmanın ardından konuştu. Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, “Beşiktaş’a karşı, büyük takımlarla oynarken farklı şekilde motivasyonumuz oluyor. Organizasyonlu güzel bir gol attık. Yine Vodafone Park’ta da atmıştım, çok mutluyum. Kazansaydık daha mutlu olurduk ama nasip değilmiş. 7 maçtır yenilmiyoruz, bu iyi bir şey ama sonradan yediğimiz gol ve hakem hatalarına çok üzülüyoruz” dedi.