Ali Akman’a tepki dinmiyor… CİMER’e şikayet ettiler

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da Ali Akman konusu kapanmıyor. 18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'a bedelsiz şekilde transferi olması ve bunu ilk etapta gizlemesi gündem oluşturdu.

Anlaşmaya göre sezon sonuna kadar formasını giyeceği Bursaspor'da da kadro dışı kalan Ali Akman'a bir şok da taraftardan geldi. Yeşil-beyazlı bir taraftar, genç golcüyü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti.

Taraftarın CİMER'e gönderdiği mesaj şu şekilde:

“27 ocak 2021 tarihinde Türkiye Milli Takımlar Tesisleri'nde Bursaspor oyuncusu 18 yaşındaki Ali Akman, E.Frankfurt takımı ile sözleşme imzalamıştır. Orada olduğu ve imza kanıtları fotoğraflara eklenmiştir. Bir Bursasporlu olarak değil bir T.C. Vatandaşı olarak transferi ile ülke spor medyasında ülkemize minimum 10 milyon Euro girdi sağlayacağı hesaplanan bir oyuncunun, hiç bir girdi sağlamadan ve daha faciası bu imzayı Milli Takım Tesisleri'nde atması (ya da çocuğu kandırıp imza attırılması) ülkeye girmesi gereken yaklaşık 90 milyon liranın girmemesi demektir. Bu devlete ihanettir. Hırsızlıktır. Milli takım tesisine yabancı futbol takımı personeli nasıl girebiliyor? Daha önce de giriyor muydu? Oradaki personel bundan pay mı aldı? Lütfen bu olayın üzerine gidilsin. Bu olayda hem milli takım tesis yöneticileri hem de hocalarının bilinçli kusuru vardır. Bu olayda çok büyük para dönmüştür ve bu para devletimizden çalınmıştır.”

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Verilen detaylarda sözleşmenin 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacağı ve 2025'e kadar devam edeceği belirtilmişti. Eintracht Frankfurt’un ayrıca transferin bedelsiz olarak gerçekleştiğini belirtmesi de dikkat çekmişti.

Bursaspor Kulübü, bu bilgiye göre sadece 640 bin TL'lik yetiştirme bedelini kasasına koyabilecek.

MESUT MESTAN SORUMLU TUTULMUŞTU

Bursaspor’un eski Başkanı Mesut Mestan, Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt’a transferi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Mevcut Başkan Erkan Kamat’ın, 18 yaşındaki futbolcunun kulüpten bedelsiz olarak ayrılmasını eski yönetime bağlaması sonucu açıklama yapma gereksinimi duyduğunu dile getiren Mesut Mestan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Değerli Bursaspor kamuoyu; Bursaspor Yönetim Kurulu ve profesyonellerinin, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına yapmış oldukları asılsız ve talihsiz beyanlarına istinaden tarafımca açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Bugüne kadar şahsım ve yönetim kuruluma yönelik asılsız haberlerin karşılığında kulübümüz tarafından doğru bilgilendirilmenin yapılmasını bekledim. Ancak maalesef hiçbir konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Furkan Emre Ünver, Çağatay Yılmaz'ın sözleşmelerini 2024 yılına kadar görev aldığımız dönem süresinde uzattık.

Ali Akman ile ilgili yapmış oldukları gerçeği yansıtmayan, mantık dışı açıklamaları şaşkınlık ile okudum. Ali Akman'a ne gibi bir muamele yapmışız ki sözleşme uzatmamış? Görev aldığımız süre boyunca, sözleşme uzatmak için defalarca Ali Akman ve ailesi ile görüşmeler yaptık. Hem mevcut sözleşmesine tadil, hem de uzatmak için yapmış olduğumuz tüm taslakları kendileri ile paylaştık. Hatta söz konusu taslağı birebir görüştüğüm Ali Akman'a bizzat kendim sordum. Tarafıma sürekli “Ailem ile görüşeceğim” bilgisini verdi. Ancak maalesef olumlu dönüş alamadık.

Genel Kurul öncesinde yine sözleşme uzatmak için girişimde bulunduk ve hatta maddi anlamda mevcut sözleşmesinin iyileştirilmesi yönünde tadil sözleşmesi yaptık ve bu sefer imzalı bir şekilde ve yönetim kurulu kararı alarak bizzat Ali Akman'a oynanacak hazırlık maçı öncesinde kendisine verdim. Hazırlık maçı öncesinde tarafımıza Ali Akman tarafından hiçbir dönüş olmaması sebebi ile tekrar ailesini arayarak izah ettim. Ancak maalesef olumlu dönüş alamadığımızdan dolayı, almış olduğumuz yönetim kurulu kararını iptal ederek imzalı olarak vermiş olduğum sözleşme aslını da Sportif Direktörümüz Mustafa Gönden bizzat Ali Akman'dan almıştır.

Ali Akman'ın kulüpten ayrılacak olmasının geçmiş yönetimin hatası olduğunu beliren mevcut başkanın “Geçen sene çocuğu küstürmüşler, bir de üstelik sözleşme süresi azaldığı halde yeni mukavele yapmamışlar. Bu sene bir şans verdik ve sözleşmesini uzatmak istedik; ancak bu şu ana kadar mümkün olmadı” ifadesinin yakından veya uzaktan hiç bir gerçeklik payı yoktur.

Mevcut sözleşmesi devam ederken, Ali Akman'ın transferi inşallah Bursaspor'un menfaati doğrultusunda yapılmıştır.”

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