10 kişilik Kayseri, Alanya’ya yenilmedi: 1-1

Süper Lig’de alt sıralardan yavaş yavaş yukarıya tırmanan Kayserispor, zirve takibini sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı.
Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz beraberlike geçilirken, 54. dakikada Siopis’in pas hatasını değerlendiren Anton Maglica harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra Efecan Karaca, Salih Uçan ve adam Bareiro’yu oyuna alan Alanyaspor’un hocası Çağdaş Atan’ın bu hamlesi sonuç getirdi. İlk sarı kartını 70. dakikada gören Kayserisporlu Sapunaru, 7 dakika sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Alanyaspor, 79’da Georgios Tzavellas’ın ayağına çarpan topun ağlarla buluşmasıyla 1-1’lik beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda iki takımda gol bulamayınca mücadele bu skorla sona erdi. Kayserispor puanını 23 yaparken, Alanyaspor 38 puana ulaştı.
Kayserispor ligde bir sonraki maçında Erzurumspor’a konuk olacak. Alanyaspor ise, evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.
- Stat: Kadir Has Stadyumu
- Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Uğur, Sapunaru, Aziz Behich, Kvrzıc, Muhar, Campanharo (Dk. 65 Attamah), Avramovski (Dk. 80 Ramazan Civelek), Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Lennon (Dk. 80 Nehuen Paz), Maglica (Dk. 65 Luckassen)
- Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Caulker, Fatih (Dk. 77 Fuertes), Moubandje, Tzavellas, Kadzior (Dk. 60 Efecan Karaca), Siopis (Dk. 60 Salih Uçan), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Gamarra), Umut, Berkan, Babacar (Dk. 46 Pereira)
- Sarı kartlar: Henrique, Doğan Alemdar, İlhan Parlak, Nehuen Paz (Hes Kablo Kayserispor), Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
- Kırmızı Kart: Dk. 77 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)
- Goller: Dk. 55 Maglica (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
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- Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
- 16. dakikada Babacar'ın pasında Siopis cezaalanı içerisine pasını aktardı. Siopis'in pasında Umut'un topun gelişine vuruşu kaleci Doğan’da kaldı.
- 19. dakikada Umut Güneş kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı. Kaleci Doğan soluna kapanarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.
- 25. dakikada Lennon’un kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi önünde Pedro Henrique kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.
- 45. dakikada Zoran'ın uzun pasında Lennon kafayla indirdi. Maglica topun gelişine şutunu attı. Kaleci Marafona üzerine gelen topu çelerek gole izin vermedi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.
- Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
- 54. dakikada Siopis'in hatasında topu önünde bulan Maglica, kaleyi karşıdan gören noktadan isabetli ve sert bir plase çıkardı. Top Marafona'nın bakışları arasında ağlara gitti 1-0
- 57. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Aaron Lennon yerden ortasını yaptı. Arka direkte müsait pozisyonda Maglica topla buluştu. Bu futbolcu topun gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 71. dakikada Efecan'ın ortasında altıpas çizgisi önünde Bareiro kafayı vurdu. Kaleci Doğan üzerine gelen topu kontrol ederek rakibe gol imkanı tanımadı.
- 79. dakikada Alanyaspor atağında Umut Güneş kaleye şutunu attı. Cezaalanı içerisinde Georgios Tzavellas topa ayak koydu. Kaleci Doğan'ın uzanamayacağı köşeden top ağlara gitti. 1-1
- 90. dakikada Umut Güneş kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu attı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.