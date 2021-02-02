Terim’in prensi Fernandes

Galatasaray’da Gedson Fernandes sevinci… İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız ile hedefi 12'den vurdu. Benfica'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcuyla, Fatih Terim'in özel olarak ilgilendiği ortaya çıktı. Terim, 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi'nde kendi takımına iki kez rakip olan Gedson Fernandes'i çok beğeniyordu. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer fırsatı çıktığında da değerlendirmek için büyük çaba sarf etti.

Fernandes’in Tottenham'dan ayrılacağını öğrenince girişimlerde bulunan Terim, aklındaki orta sahayı kurmak için önemli adım attı. Kurt çalıştırıcı, maçına göre Gedson'u hem 8 numarada hem de 10 numarada kullanmak istiyor. Portekizli yeteneğin delici özelliğini beğenen Terim, takımdaki dripling eksikliğini giderecek. Fernandes ise Tottenham'da bulamadığı gelişim fırsatını bulacak.

AMBULANS UÇAKLA GELDİ

Gedson Fernandes, Portekiz futbolunun yeni süper yıldız adaylarından. Tottenham'ın 50 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fernandes, Jose Mourinho'nun geniş kadro rotasyonunun kurbanı oldu ve İngiltere'de tutunamadı. Koronavirüs karantinasının son döneminde olan ve ambulans uçakla İstanbul'a gelen Fernandes'i burada İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak karşıladı. Yıldız oyuncu ambulansla izolasyona götürüldü.

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