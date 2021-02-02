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Mesut Özil Londra’dan İstanbul’a geldi, gerilim bitmedi… Karşılıklı çok sert sözler

Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'i, İngiltere'de en sert eleştiren isimlerden biri olan Piers Morgan arasındaki gerilim, yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmesinin ardından da bitmedi.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 11:15, 02/02/2021
Haberler Fenerbahçe
Mesut Özil Londra’dan İstanbul’a geldi, gerilim bitmedi… Karşılıklı çok sert sözler

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Arsenal’dan Mesut Özil’i kadrosuna katarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekti. Bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe’ye transfer olan yıldız futbolcunun imzası, Almanya ve İngiltere’de manşetlere taşındı. İngiltere’de Mesut Özil hakkında yaptığı sert eleştirilerle tanınan televizyon sunucusu Piers Morgan ile yıldız futbolcu arasındaki söz düellosu, Türkiye’de de devam etti.

Gerilimi devam ettiren ilk hamle Mesut Özil’den geldi. Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, üzerinde Piers Morgan’ın resmi bulunan bir tuvalet kağıdı ile çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Mesut Özil, fotoğrafın altına ise “Piers, bunu seni sürekli hatırlatması için Londra’dan İstanbul’a getirdim. Muhtemelen bunu daha önce biliyor olmana rağmen…” yazdı.

Mesut Özil’in bu paylaşımına Piers Morgan’dan da sert bir cevap geldi. Televizyon sunucusu, Mesut Özil’in paylaşımına yazdığı cevapta “Mesut, sen bir b.ksun… Bu nedenle senden daha faydalı olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Piers Morgan, Mesut Özil’in Arsenal’de oynadığı dönemde sert eleştiriler yapmış, yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılmasının doğru bir karar olduğunu savunmuştu. Morgan, açıklamalarında “Gerçek Arsenal taraftarları senin arkanda değil… Sen bizim Paul Pogba’mızsın… Gereğinden fazla para ödenen, düşük performanslı ve inanılmaz bir şekilde kendini abartan bir karaktersin” demişti.

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