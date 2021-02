Mesut Özil Londra’dan İstanbul’a geldi, gerilim bitmedi… Karşılıklı çok sert sözler

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Arsenal’dan Mesut Özil’i kadrosuna katarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekti. Bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe’ye transfer olan yıldız futbolcunun imzası, Almanya ve İngiltere’de manşetlere taşındı. İngiltere’de Mesut Özil hakkında yaptığı sert eleştirilerle tanınan televizyon sunucusu Piers Morgan ile yıldız futbolcu arasındaki söz düellosu, Türkiye’de de devam etti.

Gerilimi devam ettiren ilk hamle Mesut Özil’den geldi. Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, üzerinde Piers Morgan’ın resmi bulunan bir tuvalet kağıdı ile çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Mesut Özil, fotoğrafın altına ise “Piers, bunu seni sürekli hatırlatması için Londra’dan İstanbul’a getirdim. Muhtemelen bunu daha önce biliyor olmana rağmen…” yazdı.

Piers, I took this with me from London to Istanbul to remind me of you! Although you probably knew that already before … #PoopOnPiers @piersmorgan pic.twitter.com/Z0dRzQ5gB0

