Marsilya’da yangın sürüyor! Villas Boas’ın şok istifası ve nedeni…

Fransa Ligue 1’in köklü takımlarından Marsilya, son dönemde zorlu günler geçiriyor. Takımın kötü gidişi nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu tesisleri basan taraftarlar, birçok kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayların fitilini ateşlemişti.

Yangın yerine dönen şehir, transfer penceresiyle daha da kaotik bir ortama sahip oldu. Kanat forvet Nemanja Radonjic’in Hertha Berlin’e kiralanmasının ardından, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham’ı (Celtic’ten kiralık olarak) kadrosuna katan Marsilya, teknik direktör Ande Villas Boas’ın istifasıyla sarsıldı.

Basın toplantısı düzenleyen Portekizli çalıştırıcı şu açıklamayı yaptı:

“Transfer penceresi yeni bir oyuncunun gelmesiyle sona erdi, benim tarafımdan alınmayan bir karardı. Bu transferle hiçbir ilgim yok. Bunu sabah uyandığımda basından öğrendim. Kesinlikle istemediğim bir oyuncu. Asla listemizde yer almadı. Ve sonunda geldi, bu nedenle yönetime istifamı sundum.”

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“Bu noktaya gelmemiz çok yazık”

“Kulübün politikalarına ve transfer hamlelerine katılmıyorum. İstifamı yönetime sunmaya karar verdim. Marsilya’dan veya Frank McCourt’tan hiçbir şey istemiyorum. Sadece kulüp politikasındaki bir anlaşmazlık yüzünden ayrılmak istiyorum. Bu noktaya gelmemiz çok yazık.”

Marsilya yönetiminden yanı bekleyen Villas Boas, “En iyi çözümü bulmaya çalıştım ama bunu kabul edemem. Ekibime karşı profesyonellik eksikliği var. Yönetimin kararını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Tesis baskınıyla ilgisi yok”

Basın mensuplarının “İstifanızın taraftarların tesisleri basmasıyla ilgisi var mı?” sorusuna yanıt veren Boas, “Bunun o olayla hiçbir ilgisi yok. Olanlar, sportif açıdan istediklerimin anlaşılmamasıyla ilgili. Nemanja gönderildiğinde bile akşam saat 22:30’da bilgilendirildim” dedi.

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