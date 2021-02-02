MAÇ SONUCU | Wolverhampton 2-1 Arsenal

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Molineux Ground’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak rakibinin 7 maçlık kaybetmeme serisine son verdi.

8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi takım, formda rakibi karşısında 32. dakikada Pepe’nin attığı golle 1-0 geriye düştü.

45+3’te ise Arsenal stoperi David Luiz’in yaptığı penaltı sonrasında Brezilyalı stoper kırmızı kart gördü. 45+5’te ise Neves’in golüyle ilk yar 1-1 sona erdi.

10 kişi kalan rakibi karşısında 49. dakikada Joao Moutinho ile 2-1’i bulan Wolverhampton skoru korumayı başardı. 72. dakikada da ise Arsenal kalecisi Leno büyük bir hata yaparak savunma arkasına atılan topa ceza sahası dışında elle müdahale ederek kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Wolverhampton 26 puana yükselirken, Arsenal da 31 puanda kaldı.

Wolverhampton, ligde Pazar günü Leicester City ile sahasında; Arsenal ise Cumartesi günü deplasmanda Aston Villa’nın konuğu olacak.