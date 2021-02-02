MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Kasımpaşa

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından iki takım da 26 puanla haftayı 11 ve 12. sıralarda tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Samudio'nun vuruşunda top auta çıktı.

13. dakikada sağ çaprazdan Boldrin'in yaptığı ortada topa kafa vuruşuyla karşılık veren Soderlund şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

19. dakikada gelişen Kasımapa atağında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top direkten döndü.

59. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol çaprazdan ortayı yapan Emir Dilaver'in pasında topa kafa ile karşılık veren Soderlund'un vuruşunda Kaleci Ertuğrul topu uzaklaştırdı.

85. dakikada ceza sahasının dışında savunmadan geri gelen topla buluşan Doğan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Thelin önüne düşen topa vuruşunu gerçekleştirdi ve top filelerle buluştu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan, Emir, Morozyuk, Onur, Meriah, Andrade (Michalak dk. 46), Boldrin, Samudio (Abdullah Durak dk. 77), Donsah (Doğan dk. 77), Djokovic, Soderlund (Talbi dk. 89)

Yedekler: Tarık, Zafer Görgen, Murat Sağlam, Yasin Pehlivan, Mithat, Celal Emir

Antrenör: Gabriel Margarit

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tomas, Florent, Haddadi, Luckassen, Bistrovic, Koomson (Yusuf dk. 62), Hajradinovic (Anıl Koç dk. 90+7), Aytaç, Thelin, Hodzic (Tosic dk. 90+2)

Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi, Doğucan, Evren Eren, Varga, Hasan Emre, Furkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Doğan Erdoğan (dk. 85) (Çaykur Rizespor), Thelin (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Boldrin, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Hajradinovic (Kasımpaşa)