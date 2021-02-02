Jurgen Klopp’tan Ozan Kabak yorumu

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, Almanya’nın Schalke 04 ekibinde oynayan milli futbolcu Ozan Kabak’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Liverpool’un Alman çalıştırıcısı Jurgen Kloop, yeni transferi kulübün internet sitesine değerlendirdi.

Ozan’ın Almanya’ya çok genç yaşta transfer olduğunu hatırlatan Kloop, “Almanya’da ikinci kulübünde oynadı. Schalke maalesef şu anda iyi durumda değil… Onunla ilgili hamle yapmak için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kloop, “Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti. Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk” dedi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Ozan Kabak, Liverpool’da 19 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükselen Ozan, ilk yurtdışı deneyimini Alman ekibi Stuttgart’ta yaşadı. Milli futbolcu daha sonra Schalke 04’e transfer oldu. 20 yaşındaki futbolcu, Schalke 04 ile bu sezon 14 resmi karşılaşma görev aldı.

Ozan, Ada’nın yolunu tutarken, diğer taraftan Schalke 04 de Arsenal’dan 28 yaşındaki Alman savunma oyuncusu Shkodran Mustafi’yi renklerine bağladı.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE VEDA

Ozan Kabak, sosyal medyadan mavi-beyazlı kulübe veda etti.

Schalke04’e veda paylaşımını Türkçe ve İngilizce olarak yapan 20 yaşındaki stoper, şu ifadeleri kullandı:

“Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke04 Kulübü’nden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca, mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke04 Kulübü en kısa sürede layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke04 taraftarına sevgi ve saygılarımla.”

“BU GURUR HEPİMİZİN!”

Galatasaray da altyapısında yetişen ve Liverpool’a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak için tebrik mesajı yayımladı. Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, “Galatasaray Futbol Akademisi'nde başlayan yolculuk Liverpool’da devam ediyor. Başarılar seninle olsun. Bu gurur hepimizin!” ifadelerine yer verdi.

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