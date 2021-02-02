İrfan Can Kahveci… Bir ezeli çalımdan çok daha ötesi

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferiyle Galatasaray'a çalım atmakla kalmadı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in en gözde oyuncularından birini alırken ‘geleceğe yatırım' misyonunda da önemli bir adım attı. Orta saha rotasyonunda yaşı 27 ve aşağıdaki oyuncu sayısı beşe yükseldi: İrfan Can (25), Ozan Tufan (25), Mert Hakan Yandaş (26), Pelkas (27)…

Beklentilerin yüksek olduğu ve Adana Demir'e kiralanan İsmail Yüksek de 21 yaşında…

BÜTÇEYE UYDU İrfan Can'ın takım harcama limitine uyması adına Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi. Nabil Dirar ve Kemal Ademi de gönderildi. Dirar 1.5 milyon Euro, Kemal Ademi 750 bin Euro yıllık ücret alıyordu.

SZALAI VE SAMUEL DE YATIRIM

Gelecek sene Jose Sosa'nın 36, Luiz Gustavo'nun da 35 yaşına girecek olması, ayrıca Ozan'ın Avrupa Şampiyonası sonrası satılmasının planlanması İrfan Can transferinin önemini de artırdı. Savunma ve hücum hattında da geleceğe yatırım yapıldı. Attila Szalai (22) ve Osayi Samuel (23) yine parlat-sat politikasının ürünleri…

Kadrodaki A Milli oyuncu sayısının artması da sarı-lacivertli kurmayların planıydı; toplamda sayı 7'ye çıktı.

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