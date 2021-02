Geleceğin kaptanı | Ozan Kabak

Galip Ercan Öztürk – SÖZCÜ / Transfere daima temkinli yaklaşan İngiliz basını ise genç stoperin, savunmada sakatlıklardan bunalan Alman hocanın kurtarıcısı olacağı yönünde birleşti. 14 Eylül 2018'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-1 yenerken 18 yaşındaki Ozan Kabak ilk kez 90 dakika forma şansı buldu. O maçla hem Galatasaray hem Türk futbolu genç bir stoper kazandığını düşünürken hiç kimse onun sadece 29 ay sonra Liverpool forması giyeceğini öngöremezdi.

Önce Stuttgart ardından Schalke forması giyen Ozan Kabak, aslında Almanya kariyerinde şanssızdı. İlk takımı Stuttgart, play-out maçlarında Union Berlin karşısında (2-2 ve 0-0) deplasman golü kuralıyla küme düştü. O yaz transfer olduğu Schalke ise 2019-20'yi 12. sırada bitirirken 30 maçlık kazanamama serisi yaşadı ve şu anda 8 puanla Almanya Ligi'nde sonuncu.

ŞANSSIZLIK ŞANSA DÖNDÜ!

Ancak Avrupa'da transfere bizdeki gibi bakılmıyor. Ozan Kabak, Türkiye'de bir kulüp tarafından alınan bir yabancı futbolcu olsaydı, “Adam Stuttgart'la küme düşmüş, sonra gittiği Schalke ise sonuncu. Bu nasıl iyi stoper?” yorumlarına sıkça rastlayacağımıza eminim. Modern futbol çağının en iyi teknik direktörlerinden biri olan Liverpool'un Alman hocası Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ı uzun zamandır takibe almıştı. Çünkü yeteneklerinin fakındaydı. Schalke'nin kümede kalma savaşı ve ekonomik sorunlar yaşamasını fırsat bilerek de ara transferin son günü satın alma opsiyonuyla Ozan Kabak'ı kaptı. Ve şanssızlığı bir anda şansa döndü.

BİR ANDA İLK 11'E KONULABİLİR

Liverpool'da savunmanın ortasında Virgil Van Dijk ve Joe Gomez'in uzun süreli sakatlığının ardından Joel Matip'in de sezonu kapattığı haberi geldi. Bu da Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle kendisini sahada bulan Ozan'ın Anfield'ta da formayı kısa sürede kapması demek. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan ile ilgili değerlendirmesinde çok önemli sözler sarf etti. Alman teknik adam, “Dave Wagner (Schalke'nin eski Teknik Direktörü) bana hep Ozan'ın geleceğin takım kaptanı olacağını söylerdi. O, çok büyük bir yetenek ve onunla bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Genç yaşında, Türkiye'de istediği kulüpte forma giyebilecekken önce Stuttgart ardından Schalke'ye gitmesi çok saygı duyulacak bir hamle. Burası da onun doğru adımları atabileceği bir kulüp”.

SCHALKE'NİN PARLAK KIVILCIMI!

İngiliz basını Ozan Kabak'a kurtarıcı gözüyle bakıyor. Her transfere şüpheyle yaklaşmasıyla bilinen Daily Mail'in “Klopp'un kurtarıcısı geldi. Genç yetenek Liverpool'da” değerlendirmesi dikkat çekici. The Sun ise “Schalke ne kadar kötü olursa olsun Ozan Kabak o takımın parlak kıvılcımıydı” yorumunu yaptı. The Sun ise David Wagner'e atıfta bulunarak Ozan Kabak gibi geleceğin kaptanı denilen bir futbolcunun Liverpool'a gelmesinin önemine dikkat çekti.

Değerli ağabeyim Uğur Vardan'ın dikkat çektiği gibi Liverpool ile Türk oyuncular arasında ilginç bir rastlantı var. Kırmızı-beyazlı formayı giyen Nuri Şahin, Emre Can, Samed Yeşil ve Ozan Kabak'ın yolu daha önce Bundesliga'dan geçti. Bakarsınız sezon sonunda Eintracht Frankfurt'un yolunu tutacak Ali Akman'ı da bir gün Anfield'ta görebiliriz.