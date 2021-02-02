Galatasaray’dan Gedson Fernandes açıklaması

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve Londra’dan ambulans uçakla getirilen Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes için sarı kırmızılı kulüp bir açıklama yayınladı.

Havalimanından ambulansla direkt olarak hastaneye götürülen ve burada gözlem altına alınan yıldız futbolcuya yapılan iki corona virüsü testinin de negatif çıktığı ve taburcu edildiği açıklandı. İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür.

Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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