Galatasaray iç saha serisini genişletiyor

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Alanyaspor’a mağlup olmuştu. Cimbom, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte iç sahada oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Aslan üst üste 4. galibiyetini elde etti ve bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakaladı. Ligde de 14. galibiyetini aldı.,

Galatasaray son olarak Beşiktaş'a mağlup oldu, ondan sonra ise sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i yendi.

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