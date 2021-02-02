Fenerbahçe’ye 500 milyon TL’lik büyük müjde

Ara transfer döneminde yaptığı flaş transferlerle taraftarını mutlu eden Fenerbahçe'ye bir müjdeli haber de Bankalar Konsorsiyumu'ndan geldi.

Sarı-lacivertli kulübün borçlarını yapılandıracağı, kasaya sıcak paranın girmesini sağlayacak 7+2 yıllık anlaşmanın tüm prosedürleri tamamlandı, imzalar kısa bir süre içinde atılacak.

Anlaşma neticesinde en geç bir hafta içerisinde kulübün kasasına 500 milyon TL girecek.

Çok uzun süredir bu anlaşma için uğraşan Fenerbahçe yönetimi, uzun vadeli borçların yapılandırılmasıyla beraber bankalara olan temdit ve hisselerin kaldırılmasını planlıyor.

Ekonomik olarak darboğazdaki sarı-lacivertli kulüp mali açıdan da rahat bir nefes alacak. Para girişinin ardından mali disiplinden de taviz verilmeyecek.

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