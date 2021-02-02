Fenerbahçe’de derbi öncesi Luiz Gustavo krizi!

Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Hatayspor’a konuk olan Fenerbahçe’de, tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo krizi yaşanıyor.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan deneyimli oyuncu, ilk yarının son anlarında sakatlık geçirdi. Sekerek maça devam eden ve acısı yüzüne yansıyan Brezilyalı futbolcu zor da olsa ilk yarıyı tamamladı.

Ancak ikinci yarı başında yerini Mbwana Samatta’ya bırakan Luiz Gustavo’nun son durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

Sarı lacivertliler 6 Şubat Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.

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