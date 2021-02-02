Fatih Terim’den 2 değişiklik

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile mücadele ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre turuncu-lacivertlilere karşı 11'de 2 değişiklik yaptı. Terim, Younes Belhanda ve Emre Akbaba'nın yerine, Etebo ve Henry Onyekuru'ya görev verdi. Devre arasında takıma katılan Oynekuru, sarı-kırmızılar ile ilk kez 11'de görev aldı. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı.

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Yeni transfer Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed de yedekler arasında yer aldı. Diğer yeni transferler DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes ise kadroda bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Arda Turan, Emre Kılınç, Heny Onyekuru ve Ryan Babel 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed bekledi.