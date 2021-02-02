Fatih Terim: Herkes kalemi kağıdı hazırlasın!

Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim mücadelede öncesi açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili Fenerbahçe camiası ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılı takımda Terim çok konuşulacak bir göndermede bulundu. Daha önce İrfan Can’ı kadrosunda görmek istediğini açık şekilde ifade eden ancak oyuncuya Fenerbahçe’nin talip olmasına atıfta bulunan Terim, ”Yakında önümüzdeki transfer döneminin listesini açıklayacağım” dedi.

‘PARANIN YETMEYECEĞİ ŞEYLER OLABİLİR’

”Yeni transferlerden Muhammet kadroda. Pandemi ve prosedürler dolayısıyla ancak o var. Herkese de geçmiş olsun. Bir transfer dönemi bitti. Herkes kalemi kağıdı hazırlasın. TV’nin başına geçsin. Yakında önümüzdeki transfer döneminin listesini açıklayacağım. Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Burada scout grubumuza ve sportif direktörümüze, yönetimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum. Bu transfer dönemi, Tüm Galatasaraylıların birleşmesini ortaya koymuştur, net göstermiştir.

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‘CAMİA BİRLEŞMEMİZ GEREKTİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR’

“Aç, genç, başarıyı isteyen bir transfer şekliyle, kazancıyla geçiyoruz. Bunun için önemli mesailer verdik. Bir teşekkürü hak ettiler. Bu transfer dönemi bitti ama gösterdi ki taraftar, camia olarak birleşmemiz gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çok önemlidir. Başakşehir tabii teknik bir değişiklik yaptı. Başakşehir’in kadrosu, kadro derinliği her işi yapmaya müsait sahada. Biz hem iyi oynuyor, hem kazanıyoruz. Nasipse iyi oynamaya ve kazanmaya devam etmek en büyük dileğimiz.”

‘OZAN İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM AÇIKÇASI’

”Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Herhalde çok mutlu oldum açıkçası. Son zamanlarda insanlar alışkın değil vefa, sevgi, saygı gibi şeylere. Bunlar güzel değerler. Çok hoşuma gitti. Ben de pek yapmam ama paylaşıyorum.”