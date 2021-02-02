Erol Bulut takımını yorgun buldu!

Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor’u 2-1 mağlup ederek liderliğini devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik eden Bulut, “Bugün zor bir Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Ancak maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük. 65 saat önce oynadığımız bir maç var. Uçuş yaptık. Takımımız biraz yoruldu. İkinci yarı, Gustavo’nun sakatlanıp çıkmasının ardından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık. Doğal olarak baskı yedik ama ilk yarı ikinci golü bulabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda da yakaladığımız net pozisyonlar var, kontrataktan Onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum” dedi.

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