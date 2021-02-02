Erencan Yardımcı 4.2 milyon TL karşılığında Eyüpspor’da

Sarı kırmızılı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği Şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.

‘MALİYETİN %85’İNİ SPONSORUMUZ KARŞILAMIŞTIR’

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “19 yaşında Galatasaray’da profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcuyu transfer ettik. Erencan, 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpsporumuz’a transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz Erencan Yardımcı transferinin maliyetinin %85'lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır.”