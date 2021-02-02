Donk: 5 senedir buradayım kafayla 5 gol fena değil

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Donk ve Marcao maç sonu açıklamalarda bulundu.

‘ÖYLE GÜZEL BİR ASİST YAPTIM Kİ…’

Attığı gole değinen Donk, “5 senedir buradayım, 7 gol attım. Kaç golü kafayla attığımı bilmiyorum. 5 mi? Fena değil! Rakip takımın penaltısına kadar iyi başlayan, forse eden bizdik. Topun hakimiydik, pozisyonlara girdik. Futbol, sonuçta bir kontak sporu. Verirsiniz vermezsiniz ama bence değildi. Kolay çalınan bir penaltıydı. Öyle güzel bir asist yaptım ki, Henry Onyekuru onu kaçıramazdı. Sonrasında oyunu forse ettik ve kazandık” dedi. Ozan Kabak’ın Liverpool’a transferi için de konuşan Hollandalı oyuncu, “Ozan Kabak, gerçekten büyük bir yetenek. Çok önemli bir geleceği var. Her sene üzerine koyarak devam ediyor. Onu çok seviyoruz. O bizim kardeşimiz. Umarım daha iyi yerlere gelir” dedi.

MARCAO: ‘DERBİ BAMBAŞKA OLACAK’

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, Başakşehir’i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu. Defansta sağlam durduklarını vurgulayan Marcao, “Önemli bir performans sergiliyoruz savunmada. Galatasaray olarak yapıyorsak savunma oyuncularının değil bunda orta saha ve ofansın da payı var. Hocamızın bize ilk öğrettiği şey beraber atak ve beraber savunma. Bunu beraber yapıyoruz. Büyük takımsanız iyi yönü beraber oynamanız gerekiyor zaten” dedi.

Fenerbahçe derbisi için de görüşleri sorulan Brezilyalı, “Bambaşka bir maç olacak. Çok iyi dinlenmeli ve hazırlanmalıyız. Geçen sezon Kadıköy’de güzel bir galibiyet aldık. Bambaşka bir maça çıkacağız ve bambaşka bir hikayesi olacak. En iyi şekilde konsantre olup kazanmak istiyoruz.” cevabını verdi.