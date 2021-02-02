Cenk Tosun: Eskisinden güçlüyüm

Beşiktaş, golcüsüne kavuştu. 3 yıl önce 22 milyon Euro'ya transfer rekoru kırarak Everton'a giden Cenk Tosun, İngiliz ekibinden sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandı. Pazar gecesi ailesiyle birlikte geç saatlerde İstanbul'a inen yıldız futbolcu, ayağının tozuyla siyah-beyazlı formayı giydi, Kartal pozunu verip çarpıcı açıklamalar yaptı.

Heyecanını dile getiren Tosun Paşa, “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Aynı zamanda da yeniden Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

CSKA MOSKOVA İSTEDİ AMA…

Taraftarın kendisine güvenmesini isteyen 29 yaşındaki golcü, “Gittiğimden daha güçlü döndüğümü düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtacağım. Kimsenin endişesi olmasın. Beşiktaş benim yuvam. Yeniden Sergen Yalçın'la çalışacak olmak da ayrıca beni heyecanlandırıyor. Şampiyonluk için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Cenk, CSKA Moskova ile el sıkışmıştı. Beşiktaş devreye girince bu transferde vazgeçip, İstanbul'un yolunu tuttu.

İLGİLİ HABER Beşiktaş`a Rıdvan Yılmaz`dan kötü haber!