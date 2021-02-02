CANLI | Hatayspor 0-1 Fenerbahçe (ikinci yarı oynanıyor)

Hatayspor Fenerbahçe maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de 23’üncü hafta heyecanı lider Fenerbahçe’nin Hatayspor deplasmanıyla başlıyor. Sezonun en flaş transferi Mesut Özil’in ilk kez kadroda olduğu maçta 3 puan arayan sarı lacivertliler zirvedeki yerini sağlama almak istiyor.
İŞTE İLK 11’LER:
Hatayspor: Munir, Billong, Yusuf, Popov, Mesut Çaytemel, Ruben, Aabid, Selim, Traore, Boupendza, Diouf
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Thiam
Hatayspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.
Son haftaların en formda takımı görüntüsündeki Fenerbahçe’de ise Mesut Özil deplasman kafilesinde yer aldı. Yıldız futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Arsenal ile en son 7 Mart 2020’de West Ham ile oynayacağı maçta forma giyen Mesut Özil, 10 ay 3 hafta 5 gün aradan sonra ilk kez bir maçta oynama şansı yakaladı. Jose Sosa’nın zehirlenme şüphesiyle İstanbul’da bırakıldığı açıklanırken; henüz tam olarak hazır olmayan Sinan Gümüş ile rehabilitasyon sürecinde olan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve Diego Perotti kadroda yer almadı. Yeni transfer İrfan Can Kahveci’nin de 15 Şubat’tan önce sahalara dönmesi beklenmiyor.
Son 5 haftadan 8 puan çıkartan, son olarak da Başakşehir’i 5-1 gibi sansasyonel bir skorla geçen Hatayaspor’da göze çarpan tek eksik David Akintola. Nijeryalı kanat oyuncusu sarı kart cezası sebebiyle Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Takımın en önemli hücum silahı şüphesiz Aaron Boupendza olacak! Gabonlu futbolcu sezonun ilk maçında yedek kulübesinden çıkamamıştı. Bu sezon 19 lig maçında attığı 15 golle dikkatleri üzerine çekti.
-Bu sezonun ilk yarısında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en az iki kez karşılaştığı 71 takımın tamamını mağlup etmeyi başardı.
-Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (1B 1M), bu sezon evinde üç maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı.
-Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Fenerbahçe (2B 1M), daha önceki iki sezonun toplamında aynı sayıda dış saha galibiyeti alabilmişti (11B 16M).
-Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Hatayspor (1B), sadece son karşılaşmada Beşiktaş ile 2-2 beraber kaldı.
-Süper Lig’e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 13 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe (9G 3B), tek mağlubiyetini fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada aldı (0-3 vs Rizespor).