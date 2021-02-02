CANLI | Hatayspor 0-1 Fenerbahçe (ikinci yarı oynanıyor)

Hatayspor Fenerbahçe maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de 23’üncü hafta heyecanı lider Fenerbahçe’nin Hatayspor deplasmanıyla başlıyor. Sezonun en flaş transferi Mesut Özil’in ilk kez kadroda olduğu maçta 3 puan arayan sarı lacivertliler zirvedeki yerini sağlama almak istiyor.

79′ ALTAY GEÇİT VERMİYOR! Köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Kamara içeri çevirdi Diouf yakın mesafeden kafayı vurdu, Altay çizgiden topu çıkardı.

77′ YİNE ALTAY! Boupendza, Selim’den aldığı pasla sağ çaprazdan köşeye vurdu Altay uzanarak topu kornere çeldi.

Mesut Özil kenarda oyuna girmeye hazırlanıyor. Bitime 15 dakika kala Erol Bulut Özil’i Thiam’ın yerine oyuna aldı.

75′ ÇİZGİDEN ÇIKTI! Ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Altay’ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu kaleye giden topu Ozan çizgiden çıkardı.

71′ Katranis’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu Szalai uzaklaştırdı.

DİREK! 64’te Hatayspor Boupendza’nın ceza sahasına girerken attığı sert şutta direğe takıldı!

51′ BOUPENDZA KARŞI KARŞIYA! Hızlı gelişen Hatayspor atağında savunma arkasına atılan pasta Boupendza topla buluştu karşı karşıya vuruşunda Altay gole izin vermedi.

Fenerbahçe’de sakatlanan Gustavo’nun yerine Mbwaha Samatta oyunda.

İKİNCİ YARI BAŞLADI!

45+1′ Fenerbahçe atağında Caner’in sol kanattan içeri çevirdiği topa Valencia altıpasın içinde dokundu Munir son anda topu çelmeyi başardı.

37′ Aabid’in ceza alanına doldurduğu top Szalai’den geri döndü. Bu kez Selim sağ kanattan Fenerbahçe ceza alanına çevirdi top Serdar’dan döndü.

31′ ALTAY ÇIKARDI! Selim’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Popov sert vurdu Altay köşeye giden topu kornere çeldi.

GOL! Fenerbahçe 27’inci dakikada Thiam’ın golüyle 1-0 öne geçti. Osayi-Samuel çabukluğunu konuşturup ceza sahasına girdi ortasında ilk kafa vuruşu kaleciden dönen Thiam ikinci denemede yerdeyken ağları buldu.

16′ Fenerbahçe atağında Ozan ceza alanı dışından şansını denedi top yandan auta gitti.

13′ Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner’in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte boş pozisyondaki Valencia’dan önce Yusuf ayak koyarak tehlikeyi önledi.

6′ İLK TEHLİKE! Valencia’nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü Caner tekrar kaleye vurdu Munir’den seken top kornere gitti.

Mücadele Fenerbahçe’nin santra vuruşuyla başladı.

İŞTE İLK 11’LER:

Hatayspor: Munir, Billong, Yusuf, Popov, Mesut Çaytemel, Ruben, Aabid, Selim, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Thiam

Hatayspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

MESUT ÖZİL 10 AY, 3 HAFTA, 5 GÜN SONRA

Son haftaların en formda takımı görüntüsündeki Fenerbahçe’de ise Mesut Özil deplasman kafilesinde yer aldı. Yıldız futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Arsenal ile en son 7 Mart 2020’de West Ham ile oynayacağı maçta forma giyen Mesut Özil, 10 ay 3 hafta 5 gün aradan sonra ilk kez bir maçta oynama şansı yakaladı. Jose Sosa’nın zehirlenme şüphesiyle İstanbul’da bırakıldığı açıklanırken; henüz tam olarak hazır olmayan Sinan Gümüş ile rehabilitasyon sürecinde olan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve Diego Perotti kadroda yer almadı. Yeni transfer İrfan Can Kahveci’nin de 15 Şubat’tan önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

BOUPENDZA EN BÜYÜK SİLAH!

Son 5 haftadan 8 puan çıkartan, son olarak da Başakşehir’i 5-1 gibi sansasyonel bir skorla geçen Hatayaspor’da göze çarpan tek eksik David Akintola. Nijeryalı kanat oyuncusu sarı kart cezası sebebiyle Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Takımın en önemli hücum silahı şüphesiz Aaron Boupendza olacak! Gabonlu futbolcu sezonun ilk maçında yedek kulübesinden çıkamamıştı. Bu sezon 19 lig maçında attığı 15 golle dikkatleri üzerine çekti.

MAÇTAN NOTLAR

-Bu sezonun ilk yarısında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en az iki kez karşılaştığı 71 takımın tamamını mağlup etmeyi başardı.

-Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (1B 1M), bu sezon evinde üç maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı.

-Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Fenerbahçe (2B 1M), daha önceki iki sezonun toplamında aynı sayıda dış saha galibiyeti alabilmişti (11B 16M).

-Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Hatayspor (1B), sadece son karşılaşmada Beşiktaş ile 2-2 beraber kaldı.

-Süper Lig’e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 13 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe (9G 3B), tek mağlubiyetini fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada aldı (0-3 vs Rizespor).