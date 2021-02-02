CANLI | Galatasaray-Medipol Başakşehir

Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Zorlu mücadele öncesinde 42 puanı bulunan Galatasaray, 3 haftadır süren galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sezona kötü başladıktan sonra bir türlü toparlanamayan ve Okan Buruk ile yollarını ayıran son şampiyon Başakşehir, yeni hocası Aykut Kocaman ile galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

GALATASARAY 0-0 BAŞAKŞEHİR

35′ Başakşehir’in köşe vuruşunda Duarte etkili bir kafa vuruşu yaptı. Kaleye giden topu Muslera kontrol etti.

22′ Muslera penaltıyı kurtardı! Giuliano’nun vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Galatasaray’ın kaptanı gole izin vermedi!

Muslera penaltıyı kurtardı! Giuliano’nun vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Galatasaray’ın kaptanı gole izin vermedi! PENALTI! 20′ Hakem Arda Kardeşler, VAR ekranından izleyip Başakşehir lehine penaltı kararı verdi ve Marcao sarı kart gördü.

Hakem Arda Kardeşler, VAR ekranından izleyip Başakşehir lehine penaltı kararı verdi ve Marcao sarı kart gördü. 17′ Epureanu, Marcao ile çıktığı hava topu mücadelesi sonrasında yerde kaldı! Başakşehirli oyuncular penaltı itirazında bulundu.

16′ Başakşehir etkili geldi. Gulbrandsen ceza sahasında aldığı pastan sonra çektiği şutta kaleci Muslera topu kornere çeldi.

7′ Ceza alanı içinde Ömer Ali’den sıyrılan Onyekuru şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

1′ Karşılaşma Galatasaray’dan Babel’in vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Etebo, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

Son 5 maçta 4 galibiyet

Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar ardı ardına son 3 müsabakayı ise kazandı. Galatasaray bu süreçte Beşiktaş'a mağlup olurken, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'a karşı 3 puan aldı.

Belhanda ve Luyindama sınırda

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

26. randevu

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 40 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Son 5 maç

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son 5 maçta Aslan’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turuncu-lacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 6 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig’de Başakşehir ile sahasında 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler 2 kez kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray 24, Başakşahir 13 gol kaydetti.