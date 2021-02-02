CANLI | Galatasaray-Medipol Başakşehir

Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Zorlu mücadele öncesinde 42 puanı bulunan Galatasaray, 3 haftadır süren galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sezona kötü başladıktan sonra bir türlü toparlanamayan ve Okan Buruk ile yollarını ayıran son şampiyon Başakşehir, yeni hocası Aykut Kocaman ile galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Etebo, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar ardı ardına son 3 müsabakayı ise kazandı. Galatasaray bu süreçte Beşiktaş'a mağlup olurken, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'a karşı 3 puan aldı.
Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 40 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son 5 maçta Aslan’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turuncu-lacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 6 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig’de Başakşehir ile sahasında 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler 2 kez kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray 24, Başakşahir 13 gol kaydetti.