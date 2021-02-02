Bursaspor, Frakfurt’a imza atan Ali Akman’ı kadro dışı bıraktı!

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Ali Akman'la ilgili çok ciddi bir karara imza attı. 18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'a etik dışı transfer olduğunu belirten yeşil beyazlı kulüp, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun dikkatine; Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman’ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bursaspor Yönetim Kurulu.”

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bursaspor’da gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin de dikkatini çeken Ali Akman, verdiği demeçlerde hedefinin olduğunu belirtmişti. 18 yaşındaki golcü, hedefleri doğrultusunda Bundesliga’ya giderken, Bursasporlu taraftarlar duruma tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Ali Akman’ın kadro dışı bırakılmasını istediklerini yazmıştı.

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Verilen detaylarda sözleşmenin 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacağı ve 2025'e kadar devam edeceği belirtilmişti. Eintracht Frankfurt’un ayrıca transferin bedelsiz olarak gerçekleştiğini belirtmesi de dikkat çekmişti.

Bursaspor Kulübü, bu bilgiye göre sadece 640 bin TL'lik yetiştirme bedelini kasasına koyabilecek.

Bu sezon Bursaspor ile şimdiye kadar 20 resmi maça çıkan 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.