Aykut Kocaman: Onyekuru’nun ayağına tüy düştü

Başakşehir’in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray’a 3-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İŞTE AYKUT KOCAMAN’IN SÖZLERİ:

”Değişenler, pek çok şey değişmemiş. Aynı kalıyor. Stadyumda ses olmadığı için, taraftar olmadığı için büyük bir… Futbolu futbol yapan coşku olmuyor. Büyük bir tatsızlık. İlk defa böyle bir şey gördüm. Seyircisiz maç çok gördük ama ilk kez böyle. Seyirci olmayınca tatsız sesler oluyor. Bugün daha da batıcıydı. Oyuna dönelim, o tarafa girmeyelim.”

‘BEYİNLE YAPILAN BİR VURUŞTU’

”Buradan puanı ve 3 puanı alabilecek yeteri kadar pozisyon ürettik. Maçın skoru 3-0 olup da bir şeyler söylemek kolay olmuyor. Muslera’nın da maçın en iyi oyuncusu olduğunu söylemek, maçı anlatan cümlelerden biri. Şu anki psikolojik ve zihinsel durumun etkisiyle, maçın başlarında topun Galatasaray’da olması doğaldı. Biraz fazla geride kaldık. Sonra normal döndü oyun. Ataklar yaptık. Penaltı dahil Futbol sahalarında az görülecek bir orta, Galatasaray ceza sahamıza hemen hemen hiç giremezdi. Olağanüstü bir orta. 6-7 oyuncumuzu geçti. Beyinle yapılan bir vuruştu yani.”

‘DONK DEMBA BA’YI İTİYOR’

”İkinci yarıdaki oyun tarzımızı da değiştirdik. Kontrolü aldık. Geçen maç hemen hemen aynı pozisyon, aynı yerden Donk’un kafa golüyle 2-0 geriye düştük. Zaten sonra çok zorlaştık. 1 gol bulabilir miyiz acaba derken Galatasaray 3’üncü golü oldu. Eşleştirmeler nasıl oluyor merak ediyorum. Değişmeyenlerden bir tanesi, farklı değişmişler. Hakemleri seyrediyorum tabii. Dışarıdayken de onları takip ediyordum.

Onyekuru’nun ayağına tüy düştü, attı kendini. Donk, Demba Ba’yı itiyor ama penaltı değil. Kriter nedir? VAR’dakiler, sahadakiler için kriter nedir anlamak zor. Anlarız belki. Bundan sonraki süreç daha fazla gol yemeyi tersine çevirmekle geçecek. Görüntü şu, son derece güçlü bir takım görüntüsü verdik. Maç başında da söylediğim gibi, dönemsel bir sıkıntılı durum var. O yüzden antrenör değişikliği oldu. Yoksa, şampiyon olmuş bir takım vardı.”