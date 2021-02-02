Ali Koç’tan İrfan Can Kahveci göndermesi: ‘Söylenmeyecek şeyler var’

Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor’a konuk olan Fenerbahçe, zorlandığı deplasmanı 2-1’lik galibiyetle tamamlarken, Başkan Ali Koç karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mesut Özil’in ilk kez sahaya çıkmasına değinen Koç, “Gönül isterdi ki karantina süreci olmasaydı. Hafta sonuna daha hazırlıklı olurdu. Pandemi dönemi yaşıyoruz. Kurallara kim olursan ol riayet etmek zorundayız. Yine de sahaya ayak basması bizler için olumlu. Biz daha geç bekliyorduk” ifadelerini kullandı.

Kaleci Altay Bayındır’ı performansı nedeniyle kutlayan Koç, “Altay’ı tebrik ediyorum. Müthiş bir oyun çıkardı. Zor olacağını biliyorduk. Öyle ya da böyle 3 puanı aldık. Nispeten iyi oynamadığımız maçta 3 puanı almak çok önemli” dedi.

Öte yandan hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde Gustavo’nun sakatlığına değinen Başkan, “İnşallah Gustavo’da büyük bir sıkıntı yoktur. Ama ciddi bir şey olmasa maçı bırakacak oyuncu değil. O yüzden endişeliyiz. Sınırdaki oyuncular da kart görmediler. Bundan sonra tüm konsantrasyonumuzu bir sonraki maça vereceğiz” dedi.

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“Hiç söylenmeyecek şeyler var”

Açıklamalarını İrfan Can Kahveci’nin transfer sürecine değinerek devam eden Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Çok söyleyecek şey var. Hiç söylenmeyecek şeyler var. Beşinci transfer penceremizde nasıl hareket ettiğimizi görüyorsunuz. Biz fazla konuşmadan, odaklandığımız oyuncuları transfer etmeye ve müzakereler, başvurular, futbolcuyla anlaşma ve imzadan sonra konuşmayı tercih ediyoruz.”

“O bizi istiyor, bu bizi istiyor demiyoruz”

“Mesut Özil transferinde de ne gaza geldik, ne gaza getirdik. Transfer sonuçlanmadan o bizi istiyor, bu bizi istiyor demiyoruz. Başakşehir Kulübü, başkanıyla ve profesyonelleriyle gördüğümüz kadarıyla son derece profesyonelce davrandılar. Kulüplerinin menfaatleri çerçevesinde ne gerekiyorsa, iki tarafa da şeffaflıkla teklifleri aldılar. Sonra da kulüplerinin çıkarları doğrultusunda ne uygun gördülerse ona göre hareket ettiler.”

“İrfan Can’la şahsen görüştüm”

“Sürecin son ayağına dahil oldum ama dendiği kadar profesyonel bir kulüpmüş. Transferin son ayağında oyuncu ile şahsen görüştüm. Senin başka bir yerle angajmanın var mı, herhangi bir tercih yaptın mı dedim. Hiçbir sıkıntı görmeyince imzaları attık.”

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